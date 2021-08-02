Хоккейный «Трактор» отправился на предсезонный турнир в Сочи

Тренерский штаб челябинского клуба взял с собой 31 игрока на Черноморское побережье

Завтра, 3 августа, хоккеисты челябинского «Трактора» стартуют в своем первом предсезонном турнире. Главный тренер клуба Анвар Гатиятулин определился с составом команды на Parimatch Sochi Hockey Open. В него вошел 31 хоккеист, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

На Черноморское побережье в составе «Трактора» отправился 31 хоккеист. Вратари: Роман Вилл, Эмиль Гарипов, Сергей Мыльников, Никита Подскребалин. Защитники: Дмитрий Алексеев, Ник Бэйлен, Богдан Жиляков, Игорь Исаев, Илья Карпухин, Евгений Кулик, Роман Манухов, Лоуренс Пилут, Сергей Телегин, Альберт Яруллин, Петр Ясинский. Нападающие: Виталий Абрамов, Алексей Бывальцев, Сергей Калинин, Кирилл Капустин, Константин Лукин, Вячеслав Основин, Алексей Потапов, Тему Пулккинен, Лукаш Седлак, Андрей Стась, Иван Стежкин, Никита Тертышный, Владимир Ткачев, Егор Фатеев, Артем Шварев, Марсель Шолохов.

«Мы завершили непростой этап предсезонной подготовки. То, что запланировали, все выполнили. Ребята подошли профессионально. Было непросто, но мы довольны результатами. На турнире в Сочи стоит задача найти взаимодействия, сочетания в пятерках, в тройках, в парах, которые будут эффективны в играх», — сообщил пресс-службе ХК «Трактор» наставник команды Анвар Гатиятулин.

Первый матч на турнире в Сочи «черно-белые» сыграют против омского «Авангарда», 5 августа сыграют со сборной России, 6 августа — с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, 7 августа — с питерским СКА.