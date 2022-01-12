Хоккейный поединок магнитогорского «Металлурга» и финского «Йокерита» отменен

В составе южноуральского клуба у девяти игроков коронавирус

Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить запланированный на завтра, 13 января, матч между магнитогорским «Металлургом» и финским «Йокеритом». Причина — у девяти игроков южноуральского клуба ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщает официальный сайт КХЛ.

С целью недопущения распространения COVID-19 руководство КХЛ приняло решение не проводить матч. Он будет проведен в более поздний срок, точные даты пока не определены.

Это уже 15-я отмена игры из-за вспышек коронавируса в клубах. Ранее на карантин ушли «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, рижское «Динамо» и «Торпедо». Вероятно, придется перенести поединок между нижегородским клубом и «Трактором», запланированный на 14 января.

Напомним, 10 января на совещании руководства лиги было принято решение не останавливать регулярный чемпионат, а оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом. Планируется, что перенесенные матчи могут быть сыграны во время паузы в чемпионате КХЛ в связи с проведением Олимпийских игр — 2022 в Пекине.