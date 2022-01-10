КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Руководство лиги планирует оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом

Сегодня, 10 января, состоялось совещание с участием руководителей Континентальной хоккейной лиги, на котором было принято решение не останавливать регулярный чемпионат, а оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

С начала 2022 года Континентальная хоккейная лига вынуждена была отменить 11 матчей регулярного чемпионата. На данный момент четыре команды лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо») находятся на карантине, тогда как остальные клубы могут проводить свои матчи согласно календарю.

«По итогам совещания было принято решение об отмене матча „Авангард“ — „Салават Юлаев“, который должен был состояться 12 января, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе. О возможности проведения матча позднее, как и других отмеченных игр, лига примет решение дополнительно. Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться, а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Завтра, 11 января, состоится видеоконференция уже со всеми клубами КХЛ для обсуждения нынешней ситуации и дальнейших действий. Напомним, что на текущий момент лидерство в лиге удерживают два южноуральских клуба — челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».