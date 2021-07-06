Хоккейный «Металлург» вывел из обращения игровой номер Сергея Мозякина

Магнитогорский клуб закрепил за легендарным игроком свитер № 10

В качестве признания уникальных достижений и вклада в успехи команды руководство ХК «Металлург» (Магнитогорск) приняло решение вывести из обращения игровой свитер с номером 10, под которым выступал Сергей Мозякин, сообщает пресс-служба клуба.

Накануне, 5 июля, самый результативный форвард КХЛ принял решение завершить свою карьеру хоккеиста. «Спасибо, Легенда! Отныне и навсегда № 10 в „Магнитке“ только Сергей Мозякин!» — поблагодарили хоккеиста на официальном сайте клуба «Металлург».

Такой чести удостаиваются немногие хоккеисты. Как правило, игровые номера выводятся из обращения в память о тех, кто внес огромный вклад в успехи и становление команды, помог ей добиться высоких результатов и побед.

В Континентальной хоккейной лиге Сергей Мозякин провел 842 матча, в которых набрал 928 очков (419 заброшенных шайб и 509 результативных передач). Форвард является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в истории Континентальной хоккейной лиги.

Выступая за «Магнитку», Мозякин сыграл 70 игр за сборную России, забросив 32 шайбы и сделав 35 голевых передач. Кроме того, хоккеист шесть раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, четыре раза лучшим снайпером регулярного чемпионата, четырежды получал приз «Золотая клюшка» самому ценному игроку регулярного чемпионата, дважды признавался самым ценным игроком плей-офф, принял участие в одиннадцати матчах звезд КХЛ. Дважды Сергей Мозякин привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.