Один из самых титулованных хоккеистов России, форвард «Магнитки» Сергей Мозякин принял решение завершить свою карьеру. Об этом сообщил первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков.
Сергей Мозякин выступал за магнитогорский «Металлург» с 2011 года, вместе с командой дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году. Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928), лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212), обладает множеством рекордов. В составе сборной России он становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). А также является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.
«Сергею мы сделали предложение по работе в тренерском штабе клуба, но пока он ответа не дал. Сейчас обговариваем с Мозякиным проведение его прощального матча. Думаю, это случится на предсезонном мемориале имени Ромазана в Магнитогорске. Чем будет заниматься игрок в ближайшем будущем? У каждого хоккеиста есть своя личная жизнь, в которую мы не вправе лезть», — сообщил Сергей Ласьков в интервью сайту championat.com.
В сезоне-2020/2021 Сергей Мозякин в составе ХК «Металлург» (Магнитогорск) провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14 + 17) очко, в плей-офф сыграл в 11 встречах, записав на свой счет 10 (4 + 6) очков. Магнитогорский клуб в прошлом сезоне проиграл омскому «Авангарду» во втором раунде плей-офф (2:4). Срок действия контракта 40-летнего форварда истек 30 апреля.
Автор: Степан Тимощук