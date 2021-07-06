Лучший бомбардир КХЛ завершил свою карьеру

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин повесил коньки на гвоздь

Один из самых титулованных хоккеистов России, форвард «Магнитки» Сергей Мозякин принял решение завершить свою карьеру. Об этом сообщил первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков.

Сергей Мозякин выступал за магнитогорский «Металлург» с 2011 года, вместе с командой дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году. Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928), лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212), обладает множеством рекордов. В составе сборной России он становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). А также является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

«Сергею мы сделали предложение по работе в тренерском штабе клуба, но пока он ответа не дал. Сейчас обговариваем с Мозякиным проведение его прощального матча. Думаю, это случится на предсезонном мемориале имени Ромазана в Магнитогорске. Чем будет заниматься игрок в ближайшем будущем? У каждого хоккеиста есть своя личная жизнь, в которую мы не вправе лезть», — сообщил Сергей Ласьков в интервью сайту championat.com.

В сезоне-2020/2021 Сергей Мозякин в составе ХК «Металлург» (Магнитогорск) провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14 + 17) очко, в плей-офф сыграл в 11 встречах, записав на свой счет 10 (4 + 6) очков. Магнитогорский клуб в прошлом сезоне проиграл омскому «Авангарду» во втором раунде плей-офф (2:4). Срок действия контракта 40-летнего форварда истек 30 апреля.

Автор: Степан Тимощук