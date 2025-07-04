Хоккейный клуб «Трактор» сразится за Кубок КХЛ 3×3 в Москве

В Суперфинале турнира сыграют шесть лучших команд сезона

Сезон чемпионата КХЛ в формате 3×3 близится к своему завершению. Долгий хоккейный марафон увенчает Суперфинал, в котором в решающих матчах за трофей сразятся шесть лучших команд регулярного чемпионата. Среди них и челябинский «Трактор». Публикуем календарь игр и рассказываем, что нужно сделать «черно-белым», чтобы завоевать главный трофей турнира.

Первый чемпионат КХЛ 3×3 стартовал в конце декабря 2024 года. В нем приняли участие восемь команд, разбитых на две подгруппы по 4 клуба в каждой. Позади остались 24 тура регулярного чемпионата. Каждая команда провела по 72 матча. Это краткие итоги первого в истории официального турнира КХЛ в формате 3×3. Теперь любителей хоккея ждет финальная стадия соревнований.

Пробились в Суперфинал турнира и две южноуральские команды. «Металлург» занял первую позицию в одном дивизионе, «Трактор» — на втором месте в другом. Публикуем список всех участников турнира:

1. «Ак Барс» (Казань).

2. «Металлург» (Магнитогорск).

3. «Трактор» (Челябинск).

4. «Динамо» (Минск).

5. «Авангард» (Омск).

6. «Салават Юлаев» (Уфа).

На круговом этапе, который пройдет с 6 по 11 июля, командам предстоит по разу сыграть друг с другом. В полуфинал выйдут четыре коллектива, набравшие наибольшее количество очков. Полуфиналы и финал пройдут в один день, 12 июля. Все игры состоятся в «ЦСКА-Арене» в Москве.





Отметим, что в рамках недели Суперфинала состоится также фестиваль КХЛ 3×3, в котором примут участие звезды КХЛ и НХЛ. Среди них — Матвей Мичков, Никита Гребенкин, Сергей Толчинский, Павел Порядин, Николай Голдобин, Егор Яковлев, Семен Чистяков, Василий Пономарев и многие другие. Матчи с их участием состоятся 8 июля.