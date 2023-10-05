Хоккейный клуб «Трактор» обнародовал сумму, которую удалось собрать на благотворительном аукционе после матча челябинской команды с уфимским «Салаватом Юлаевым» в чемпионате КХЛ. Болельщики приобрели хоккейные свитеры на сумму 425 500 рублей. Эти средства будут переданы в фонд «Подарок Ангелу» на поддержку людей с церебральным параличом, сообщает пресс-служба клуба.
Челябинский клуб уже в четвертый раз провел благотворительную акцию «ДоброТрактор» в поддержку людей, страдающих церебральным параличом. На игровую форму хоккеистов «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым» были нанесены детские рисунки, а по окончании игры все желающие могли приобрести хоккейные джерси на благотворительном аукционе.
«Хочу отметить поддержку болельщиков — они были потрясающими даже в таком матче. Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Но я буду стараться становиться лучше от игры к игре, набирать свою форму. Матч был достаточно равным, соперник использовал свои шансы, а мы — нет. Надо было каждую смену играть так, будто счет на табло 0:0. „Доброматч“? Считаю, что очень важно проводить такие матчи в поддержку детей. Каждый ребенок, который увидит свой рисунок на джерси, сможет ощутить себя частью этой игры. Приятно видеть радость детей», — рассказал новичок «Трактора» Чарльз «Бадди» Робинсон.
В этот раз организаторам акции удалось собрать 425 500 рублей. Для сравнения: в 2020 году болельщики приобрели джерси «Трактора» за 457 тысяч рублей, в 2021-м — за 893 тысячи рублей, а в 2022 году — за 317 200 рублей.
Добавим, что хоккейный поединок завершился победой «Салавата Юлаева» со счетом 0:4. После матча руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о том, что главный тренер команды Анвар Гатиятулин отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин.
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