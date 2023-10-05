Хоккейный клуб «Трактор» собрал более 400 тысяч рублей на благотворительном аукционе

Все вырученные средства будут направлены в фонд на поддержку людей с церебральным параличом

«Хочу отметить поддержку болельщиков — они были потрясающими даже в таком матче. Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Но я буду стараться становиться лучше от игры к игре, набирать свою форму. Матч был достаточно равным, соперник использовал свои шансы, а мы — нет. Надо было каждую смену играть так, будто счет на табло 0:0. „Доброматч“? Считаю, что очень важно проводить такие матчи в поддержку детей. Каждый ребенок, который увидит свой рисунок на джерси, сможет ощутить себя частью этой игры. Приятно видеть радость детей»,

— рассказал новичок «Трактора» Чарльз «Бадди» Робинсон.