Сегодня, 27 декабря, руководство челябинского клуба «Трактор» объявило о расторжении арендного соглашения с 24‑летним форвардом Максимом Марушевым. Нападающий возвращается в казанский «Ак Барс». В составе «черно-белых» игрок провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Последние два года Максим Марушев выступал в Северной Америке. В АХЛ он играл за команду «Хендерсон Силвер Найтс». В его активе 131 матч и 40 (14 + 26) набранных очков.
В прошлое межсезонье нападающий вернулся в Россию и подписал пробный контракт с «Ак Барсом», а позже на правах аренды перешел в «Трактор». Однако в составе «черно-белых» форвард не смог закрепиться. Он сыграл в текущем сезоне КХЛ в 15 матчах и отметился одной результативной передачей.
Добавим, что накануне руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о сделке с магнитогорским «Металлургом». Состав «сталеваров» пополнил 25-летний голкипер, воспитанник челябинского хоккея Никита Подскребалин. Новичком «черно-белых» стал защитник Григорий Дронов. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года.
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