Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение с футбольным счетом от «Авангарда»

У омичей победную шайбу забросил Майкл Маклауд после глупого удаления Арсения Коромыслова

Хоккеисты челябинского «Трактора» в очередной раз потерпели поражение в матче, в котором вполне могли побеждать. Сегодня, 29 января, «черно-белые» уступили с минимальным счетом омскому «Авангарду» — 0:1. Единственную шайбу в матче забросил канадец Майкл Маклауд под занавес третьего периода, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Противостояние «Трактора» и «Авангарда» в текущем чемпионате КХЛ получается результативным. Команды провели между собой уже четыре встречи и в каждой из них они забивали не менее 5 шайб. В челябинском поединке 14 октября соперники на двоих забросили аж 13 шайб.

25.09.2025. «Трактор» — «Авангард» — 5:1

14.10.2025. «Трактор» — «Авангард» — 5:8

13.11.2025. «Авангард» — «Трактор» — 3:2

18.01.2026. «Трактор» — «Авангард» — 2:5

Можно было предположить, что и в этот раз команды порадуют зрителей результативностью. Однако этот матч пошел совсем по-другому сценарию. Хотя первый период получился событийным. Даже несмотря на то, что стал безголевым. Как и в предыдущем поединке с «Металлургом», здорово провел стартовый 20-минутный отрезок «Трактор». Челябинская команда больше времени провела в атаке, нанесла бросков по воротам соперника, имела несколько хороших голевых моментов.

Уже в самом дебюте должен был забивать Максим Джиошвили. При игре в большинстве поборолся за шайбу в чужой зоне Егор Коршков, он отдал пас на Александра Рыкова, а тот из выгодной позиции решил не бросать по воротам, а отдать пас на партнера по команде. Увы, замысел Джиошвили разгадал голкипер омичей Никита Серебряков.

Вратарь «Авангарда» вообще стал главным действующим лицом в первом периоде. Чуть позже он нейтрализовал опаснейшие броски Джошуа Ливо и Михаила Григоренко. Что касается его коллеги по амплуа, то Сергею Мыльникову пришлось серьезно вступать в игру пару раз — атаки «ястребов» выглядели не так опасно. За 20 минут игры омичи нанесли лишь пять бросков в створ ворот «черно-белых».

Еще одним событием в матче стала драка, в которой схлестнулись Андрей Никонов и Джозеф Чеккони. Американец вступился за Николая Прохоркина, которого припечатал в борт форвард «черно-белых». Кулачный бой получился не самым зрелищным, но затяжным. Судьи разняли драчунов после того, как у них иссякли силы.

В начале второго периода хозяева льда получили право на буллит. Челябинцы провалились в обороне, упустив Майкла Маклауда. Защитнику Джордану Гроссу пришлось фолить на канадце, чтобы помешать ему открыть счет в матче. Штрафной бросок у «ястребов» взялся исполнять Константин Окулов, однако дуэль голкиперу «Трактора» Сергею Мыльникову проиграл.

Хоккеисты «Авангарда», надо признать, во втором отрезке матча действовали поинтереснее. Теперь уже они стали чаще угрожать воротам соперника. Не случайно и то, что «черно-белые» вынуждены были нарушать правила. В целом игра немного потускнела, на льду было много борьбы, надежных действий обороны и вратарей, как результат — нули на табло после двух периодов.

Время шло, а счет продолжал оставаться без изменений. В середине периода попытался было «вертушкой» забросить шайбу Максим Джиошвили — шайба пролетела мимо ворот. Было у него еще и добивание после передачи от Артемия Низамеева — голкипер парировал бросок. Становилось очевидно, что игра идет до первого гола, до первой ошибки.

В ответственный момент неудачно сыграл защитник «черно-белых» Арсений Коромыслов, выбросив шайбу за пределы площадки. Повезло, что хозяева льда не реализовали большинство, хотя были очень близки к этому. Стоило «штрафнику» появиться на льду, как «Авангард» забил-таки гол. Майкл Маклауд удачно поставил клюшку после наброса от синей линии Дамира Шарипзянова. 1:0 — а до конца третьего периода оставалось играть чуть больше пяти минут.

Увы, отыграться наша команда не смогла, хотя у ребят также была возможность реализовать «лишнего». Обидное поражение в матче, в котором «Трактор» мог рассчитывать на положительный исход.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 29 января. «Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Майкл Маклауд (Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски), 54:35 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Майкл Маклауд («Авангард»)

Заработал на себе буллит, забил победный гол. Главный герой и звезда матча.

Никита Серебряков («Авангард»)

Заработал «сухарь», отбив 25 бросков, некоторые из них были очень опасными.

Сергей Мыльников («Трактор»)

Совершил 20 сэйвов, сыграл надежно и без ошибок.

Заключительный матч гостевой серии «Трактор» сыграет с набравшей ход «Сибирью». Она одержала победы в четырех играх кряду. Игра состоится 31 января.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).