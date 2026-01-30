Маскот хоккейного клуба «Трактор» выиграл конкурс «Талисмания КХЛ»

Белый медведь оказался самым ловким, быстрым и спортивным

Маскот хоккейного клуба «Трактор» Белый Медведь одержал победу в шестом сезоне шоу «Талисмания КХЛ». Об этом сообщила пресс-служба лиги. Для популярного символа клуба это уже второй титул — первая победа была завоевана во втором сезоне проекта в 2022 году.

Финальная серия испытаний, определившая победителя, прошла в аквапарке. Маскоты соревновались в эстафете, демонстрируя ловкость, скорость и координацию. В упорной борьбе Белый Медведь сумел опередить своих главных конкурентов из СКА, «Автомобилиста» и «Адмирала».

Весь турнир состоял из трех серий, в которых участники проходили разнообразные челленджи. За время проекта талисманы успели посоревноваться в гонках на картах, проявить себя в родео, а также выполнить задания на силу и выносливость на пляжной зоне аквапарка.

«Талисмания КХЛ» традиционно проводится накануне Матча звезд лиги, который в этом году запланирован на 7–8 февраля в Екатеринбурге.