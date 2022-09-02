Сегодня, 2 сентября, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о подписании контракта с канадским вратарем Эндрю Хэммондом. Соглашение с 34‑летним голкипером рассчитано до конца сезона‑2022/23. В прошлом сезоне канадец провел 11 матчей в АХЛ. Об этом в прямом эфире сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
В НХЛ 34-летний канадец провел 11 матчей: 4 — в составе «Монреаля» и 7 — за «Нью-Джерси». В его активе также 11 матчей в АХЛ за «Айова Уайлд». Всего в АХЛ он провел 176 матчей из них 84 победы. В августе Хэммонд получил пробный контракт во «Флориде», но все-таки решил переехать в Россию.
Напомним, что нынешнее межсезонье стало очень сложным для руководства ХК «Трактор». Чего ожидать от команды в новом сезоне — разбирался корреспондент ИА «Первое областное». Также в хоккейном клубе «Трактор» будет выступать результативный защитник из Швеции. Челябинская команда заключила с Адамом Альквистом контракт на один сезон.
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