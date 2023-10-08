Сегодня, 8 октября, хоккеисты «Металлурга» прервали свою победную серию из четырех матчей в чемпионате КХЛ. Магнитогорская команда на домашней арене уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:6. Однако «Магнитка» сохранила за собой лидерство в Восточной конференции, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Несмотря на то что в начале матча возможностей для того, чтобы открыть счет, у «Магнитки» было больше, это сделали уфимцы. После первого пропущенного гола магнитогорцы отдали инициативу гостям и пропустили еще три безответные шайбы в стартовом отрезке. Во втором периоде уфимцы не думали останавливаться и забросили еще две шайбы в ворота «сталеваров».
Однако в заключительном периоде матча «Магнитка» все же забросила две шайбы-престижа. Сначала отличился Павел Акользин, который с пятака после передачи из-за ворот переиграл голкипера гостей — 1:6. А вскоре Максим Карпов стал автором второго гола в ворота уфимской команды — 2:6.
«Ну, бывают такие игры, когда все валится из рук, скажем так. Жалко, что не смогли перевернуть, были такие моменты, вернее, были такие ситуации, когда были моменты, что могли забить, скажем так, поднять себе настроение и зная вратаря соперника, он начинает нервничать, когда пропускает. Вот, к сожалению, это случилось в концовке. А также хотелось бы извиниться за результат перед зрителями, спасибо им, что всю игру поддерживали, не расходились. Еще раз повторюсь, что такое бывает. Плюс, надо отдать должное „Салавату“, они вышли сегодня умирать, все было четко, по заданию, плюс самоотверженность была сегодня на высоком уровне», — рассказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Несмотря на поражение, «Магнитка» сохранила за собой лидерство в Восточной конференции. Впереди южноуральцев ждет гостевое турне из четырех матчей. Первый соперник — омский «Авангард».
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