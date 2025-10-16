Хоккеисты «Челмета» прервали серию из семи победных матчей в чемпионате ВХЛ

Челябинский клуб неожиданно уступил на своем льду ХК «Норильск» со счетом 1:3

Челябинский клуб «Челмет» потерпел неожиданное поражение в чемпионате ВХЛ, уступив на домашнем льду ХК «Норильск» — 1:3. Южноуральская команда прервала серию из семи побед подряд. Подопечные Марата Аскарова могли подняться аж на 4-е место в турнирной таблице, но вместо этого опустились на 9-ю позицию, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинцы здорово начали матч, чаще гостили в зоне соперника. Но на 8-й минуте пропустил контратаку соперника и первый голевой момент сибиряков завершился взятием ворот. У норильчан после броска Сергея Голоднюка на добивании сыграл Илья Коренев.

Все тот же Коренев удвоил преимущество гостей в середине второго периода. И вновь успех ХК «Норильск» принесла быстрая атака. Причем, снова гости забили после добивания. Вскоре «Челмет» вернулся в игру. Алексей Рыкманов сыграл накоротке с Русланом Агламзяновым. Челябинский форвард разобрался с вратарем соперника и отправил шайбу в ближний угол.

Но радовались челябинские болельщики недолго. Не прошло и 20 секунд, как гости тут же вернули себе комфортное преимущество в счете. В их рядах вообще результативные баллы набирали только три игрока — помимо Коренева и Голоднюка это был еще Денис Горбунов. Именно он сделал счет 3:1, а матч так и завершился.

«Сегодня пропустили слишком легкие голы. В атаке ничего не получилось. Да, были какие-то полумоменты, но и из них надо что-то выжимать. Это заслуга вратаря и команды „Норильск“. Они хорошо отработали в обороне», — посетовал после матча на пресс-конференции главный тренер «Челмета» Марат Аскаров.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат ВХЛ. 16 октября. «Челмет» (Челябинск) — ХК «Норильск» (Норильск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Илья Коренев (Сергей Голоднюк) — 07:30 (5×5).

0:2 — Илья Коренев (Денис Горбунов, Сергей Голоднюк) — 33:46 (5×5).

1:2 — Руслан Агламзянов (Алексей Рыкманов) — 36:26 (5×5).

1:3 — Денис Горбунов (Илья Коренев, Сергей Голоднюк) — 36:45 (5×5).

ХК «Норильск» накануне выиграли у магнитогорцев, теперь им под горячую руку попали челябинцы. Следующий матч «черно-белые» также проведут на своей площадке — послезавтра, 18 октября, им предстоит сыграть с красноярским «Соколом».

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).