Хоккейный клуб «Белые медведи» обыграл «Сарматы» из Оренбурга в чемпионате МХЛ

Челябинская команда победила со счетом 5:2

Сегодня, 27 сентября, челябинский хоккейный клуб «Белые медведи» одержал победу в чемпионате МХЛ. Челябинская молодежка в гостях обыграла «Сармат» из Оренбурга со счетом. Южноуральская команда является одним из лидеров Лиги, выиграв 7 из 8 матчей на старте сезона, передает корреспондент ИА «Первый областной».Перед игрой в Оренбурге в заявке челябинцев произошли два изменения. Игру в воротах начал Руслан Хажеев, позицию правого защитника в четвертом звене занял Владислав Юсупов.Челябинцы усилиями Валерия Сапожникова открыли счет уже на 6-й минуте матча. Через пару минут «черно-белые» забросили еще две шайбы. Отличились Алексей Рыкманов и Леонид Кулишов — 3:0. Во втором периоде командам не удалось поразить ворота друг друга. Однако в начале третьей двадцатиминутки Руслан Агламзянов сделал счет разгромным — 4:0. Позже хозяева смогли отыграть две шайбы, но за пару секунд до конца матча Валерий Сапожников оформил дубль и поставил точку в этой встречи.Следующий матч «Белые Медведи» проведут 6 октября в Ярославле с «Локо-76».