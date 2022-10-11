Хоккейный клуб «Белые медведи» дважды уступил в гостях «Чайке» в чемпионате МХЛ. Челябинская молодежка проиграла нижегородской команде со счетом 1:2 и 0:3. Следующие поединки «Белые Медведи» проведут дома против «Мамонтов Югры», сообщает пресс-служба челябинской команды.
В первой игре счет в матче открыли челябинцы. Леонид Кулишов получил шайбу на дальнем «пятаке» и моментально бросил точно в цель. Нижегородцы сравняли счет в большинстве. Во втором периоде команды не смогли забросить шайбы. Но в заключительном отрезке хозяева смогли выйти вперед. Нижегородцы быстро вышли из своей зоны и реализовали контратаку «3 в 1». В концовке встречи челябинцы решились на штурм ворот, сменив голкипера на шестого полевого игрока, однако сравнять счет не удалось. Поражение в гостях со счетом 1:2.
«Игры в Нижнем Новгороде были между равными командами. В предыдущем матче против „Чайки“ мы здорово сыграли в обороне, действовали самоотверженно и могли победить. Нужно было реализовывать свои моменты», — рассказал главный тренер «Белых медведей» Марат Аскаров.
В повторной встрече челябинская «молодежка» не смогла взять реванш. В начале матча «черно-белые» дважды остались в меньшинстве, хозяева не упустили своего шанса и в обоих случаях реализовали численное преимущество. Во втором отрезке команды не отметились заброшенными шайбами. А в третьем периоде хозяева увеличили отрыв в счете.
«Сегодняшняя встреча получилась тяжелой, впереди мы действовали беззубо, а соперник при этом здорово сыграл в обороне. Плохо отработали в меньшинстве ― пропустили две шайбы. Несмотря на эти проблемы сегодня, парни старались и бились. Скоро мы вернемся домой и перезагрузим силы, зарядимся новыми эмоциями», — отметил Марат Аскаров.
Следующие поединки «Белые Медведи» проведут 2 и 3 ноября дома против «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска.
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