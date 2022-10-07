Сегодня, 7 октября, челябинский хоккейный клуб «Белые медведи» дважды обыграл «Локо-76» из Ярославля в чемпионате МХЛ. Челябинская молодежка упрочила свои позиции в группе лидеров Восточной конференции в дивизионе «Золотой». На старте турнира у «белых мишек» 9 побед в 10 матчах, сообщает пресс-служба челябинской команды.
В первой игре челябинцы смогли уже на первых минутах реализовать большинство усилиями Александра Полушкина. После перерыва «Белые Медведи» упрочили преимущество. Леонид Кулишов бросил в неприкрытый угол ворот ― 2:0. В заключительном отрезке «черно-белые» остались в меньшинстве, чем и воспользовались хозяева — 2:1. Преимущество в две шайбы снова вернул Александр Полушкин, реализовавший выход «3 в 1» и поставив точку в этой игре.
«Мы играли с непростым соперником, игра получилась тяжелой. Сегодня в третьем периоде нас очень подвели удаления, пришлось потратить много сил на игру в меньшинстве. Мы расслабились, играли расхлябанно. Если исключить эти моменты, то результат получился хорошим ― мы победили. В таких матчах нужно гнуть свою линию до конца», — рассказал форвард «Белых медведей» Александр Полушкин.
Во втором матче команды уже в первом отрезке обменялись заброшенными шайбами. Первыми отличились хозяева, но челябинцы усилиями Егора Иванова ответили под самый занавес стартового периода. После перерыва «Медведи» остались в меньшинстве, этим воспользовались хозяева — 1:2.
«Черно-белые» снова восстановили равенство в счете в концовке второго периода ― Дмитрий Кандаков оказавшись самым расторопным на чужом «пятаке». Ничейный результат сохранился и в третьем периоде, и в овертайме. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались челябинцы ― победу команде принес точный бросок Александра Полушкина.
«Первую встречу мы провели хорошо. Вышли с хорошим запасом сил, здорово сыграли в обороне и реализовали свои моменты. В начале второго матча мы сыграли не так, как нужно. Мы стали лучше действовать в последующих отрезках, взяли свое в буллитной серии. Самое главное ― мы добились нужного результата», — отметил главный тренер «Белых медведей» Марат Аскаров.
Следующие матчи «Белые Медведи» проведут в гостях 10 и 11 октября против нижегородской «Чайки».
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