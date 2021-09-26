Хоккейные сборные России начнут олимпийский турнир с поединков с командами Швейцарии

Международная федерация хоккея утвердила расписание турнира в Пекине-2022

На Олимпийских играх в Пекине-2022 мужская и женская сборная России по хоккею начнут турниры с поединков против соперников из Швейцарии. Международная федерация хоккея утвердила расписание олимпийских состязаний, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

В мужском олимпийском хоккейном турнире примут участие 12 команд, разделенных на три группы. Сборная России, которую накануне возглавил уроженец Челябинской области Олег Знарок, попала в группу «В», где встретится с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля). В четвертьфинал выйдут победители групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Другие команды для выхода в плей-офф проведут дополнительные матчи квалификации.

Женская сборная России также свой первый матч в Пекине-2022 проведет против швейцарок (4 февраля). Помимо них, в группу «А» попали команды Канады, США и Финляндии. С ними наши девушки сыграют 5, 7 и 8 февраля соответственно. Для выхода в четвертьфинал россиянкам нужно финишировать на групповом этапе в четверке сильнейших.

Напомним, что на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане мужская сборная России по хоккею под руководством Олега Знарка завоевала золотые медали. Наша женская команда заняла 4-е место, уступив в поединке за бронзовые медали соперницам из Финляндии (2:3).