Олег Знарок возглавит сборную России по хоккею

Специалист будет готовить нашу команду к Олимпиаде-2022

Уроженец Челябинской области назначен на должность главного тренера национальной команды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. 58-летний специалист будет руководить хоккейной сборной России на зимней Олимпиаде-2022 года в Пекине.

Известный специалист уже возглавлял мужскую сборную России по хоккею — с 2014 по 2018 год. Команда под его руководством завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, а также одержала победу на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане.

Сообщается, что Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка «РИА Новости».

Напомним, Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 9 по 13 февраля. Хоккейная сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.