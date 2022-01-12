Хоккейной арене «Металлург» в Магнитогорске исполнилось 15 лет

Спорткомплекс стал визитной карточкой города

Сегодня, 12 января, отмечает юбилей главный ледовый спорткомплекс Магнитогорска. Ровно 15 лет назад, в 2007 году, состоялось торжественное открытие арены «Металлург». За это время одноименная команда трижды становилась чемпионом страны, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Спортивный комплекс, рассчитанный на 7700 зрителей, оснащен передвижными зрительскими трибунами, которые позволяют изменить площадь основной арены для проведения соревнований по различным видам спорта, а также организовывать выставки, ярмарки, концерты и другие массовые мероприятия.

Договор о строительстве спортивного объекта был заключен в мае 2005 года. Финансирование велось на паритетной основе — 700 миллионов рублей выделил Магнитогорский металлургический комбинат, 660 миллионов — областной бюджет. Торги выиграла финская компания «Лемкон», которая за полтора года выполнила все строительные работы — 12 января 2007 года состоялось торжественное открытие спорткомплекса. Первый матч магнитогорский «Металлург» сыграл на новой арене против подмосковного «Витязя».

Арена «Металлург» является визитной карточкой Магнитогорска, стала одной из главных культурных площадок города. Ежегодно здесь проходит празднование Дня металлурга для работников ММК с приглашением отечественных и иностранных музыкантов. Так, здесь проходили концерты известных групп и исполнителей: «БИ-2», «Сплин», «Машина времени», Scorpions, «ДДТ», «Руки Вверх!» и других.

Здесь проводит домашние матчи хоккейный клуб «Металлург», который в 2007 году выиграл титул чемпиона России, а в 2014 и 2016 годах завоевал Кубок Гагарина. В апреле 2018 года спорткомплекс принял матчи чемпионата мира среди юниорских команд.

Напомним, что завтра, 13 января, в Магнитогорске должен был пройти очередной матч чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Йокеритом», однако из-за вспышки коронавируса в рядах магнитогорского клуба руководство Лиги приняло решение перенести игру на более поздний срок.