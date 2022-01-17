Хоккейная сборная России начинает подготовку к Олимпийским играм — 2022 в Пекине

В расширенном составе команды — пять игроков из двух южноуральских клубов

Сегодня, 17 января, на подмосковной базе в Новогорске проведут первый предолимпийский тренировочный сбор хоккеисты сборной России. В расширенный состав команды попали 35 игроков, в том числе пять из южноуральских клубов — челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», сообщает Федерация хоккея России.

Федерация хоккея России сегодня официально объявит список расширенного состава олимпийской сборной. Тем не менее, список команды просочился 15 января в федеральные СМИ. В него попали пять игроков из двух южноуральских клубов, а также три воспитанника челябинской школы хоккея.

Так, в расширенном составе сборной России оказались Сергей Телегин и Владимир Ткачев (оба — «Трактор») и Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов (все — «Металлург»), а также наши земляки, выступающие в других клубах КХЛ, — Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Антон Бурдасов (СКА).

По словам главного тренера команды Алексея Жамнова, окончательный состав команды на ОИ-2022 в Пекин будет объявлен 23 января. В него войдут 25 игроков. Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 9 февраля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Отметим, что 13 января объявила состав команды на Олимпийские игры сборная Чехии. В него вошли три хоккеиста «Трактора» — голкипер Роман Вилл, форварды Лукаш Седлак и Томаш Гика.