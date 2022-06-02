Южноуральские хоккеистки завоевали серебряные медали турнира «Золотая шайба»

В финале команда «Челябинские волчицы» уступила соперницам из Московской области

Команда девушек по хоккею «Челябинские волчицы» стала серебряным призером финальных соревнований всероссийского турнира «Золотая шайба». На турнире, прошедшем в Волгоградской области, девушки 2008—2009 годов рождения под руководством Александра Ложкина уступили лишь в решающем поединке соперницам из Московской области, сообщает региональный Минспорт.

На групповом этапе «Челябинские волчицы» одержали три победы из трех и заняли первое место. В четвертьфинале южноуральские хоккеистки нанесли поражение соперницам из Ставропольского края (6:0), а в полуфинале по буллитам выиграли у СКИФа из Нижегородской области.

В решающем поединке за золото турнира челябинки сразились с подмосковными хоккеистками. Увы, навязать борьбу команде из Подольска не удалось — поражение со счетом 2:7. В итоге серебряные медали в активе южноуральского коллектива.