Хоккейная команда из Коркино стала серебряным призером турнира «Золотая шайба»

В финальном поединке южноуральцы уступили команде из Свердловской области — 0:3

В деревне Большой Суходол (Нижегородская область) прошли финальные всероссийские соревнования «Золотая шайба» среди юношей 2008—2009 годов рождения. До финала соревнований дошла коркинская «Спортивная школа по хоккею», но уступила в матче за золото коллективу из Свердловской области и завоевала серебряные медали, сообщает региональный Минспорт.За победу в турнире боролись 16 команд из разных регионов. Челябинскую область представляла ХК «Спортивная школа по хоккею» из Коркино. Южноуральцы уверенно прошли групповой этап, одержав три победы в трех играх. В четвертьфинале юные хоккеисты разгромили команду из Мурманской области со счетом 5:1.В полуфинале ХК «СШ по хоккею» встретилась с «Ямбургом» из Ленинградской области. В этой встрече южноуральские хоккеисты также одержали уверенную победу — 5:0. Однако в финальном матче всероссийских соревнований «Золотая шайба» ХК «Горняк» из Свердловской области обыграл команду из Коркино со счетом 0:3. Подопечные Ильи Винокурова стали серебряными призерами турнира.Добавим, что ранее в Республике Башкортостан прошли финальные всероссийские соревнования «Золотая шайба» среди сельских команд юношей 2008—2009 годов рождения. На том турнире серебряным призером стала коркинская «Спортивная школа по хоккею», а юные южноуральские хоккеисты Артем Ковязин и Глеб Верходанов получили награды «Лучший защитник» и «Лучший нападающий».