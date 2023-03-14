В деревне Большой Суходол (Нижегородская область) прошли финальные всероссийские соревнования «Золотая шайба» среди юношей 2008—2009 годов рождения. До финала соревнований дошла коркинская «Спортивная школа по хоккею», но уступила в матче за золото коллективу из Свердловской области и завоевала серебряные медали, сообщает региональный Минспорт.
За победу в турнире боролись 16 команд из разных регионов. Челябинскую область представляла ХК «Спортивная школа по хоккею» из Коркино. Южноуральцы уверенно прошли групповой этап, одержав три победы в трех играх. В четвертьфинале юные хоккеисты разгромили команду из Мурманской области со счетом 5:1.
В полуфинале ХК «СШ по хоккею» встретилась с «Ямбургом» из Ленинградской области. В этой встрече южноуральские хоккеисты также одержали уверенную победу — 5:0. Однако в финальном матче всероссийских соревнований «Золотая шайба» ХК «Горняк» из Свердловской области обыграл команду из Коркино со счетом 0:3. Подопечные Ильи Винокурова стали серебряными призерами турнира.
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