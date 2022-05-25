Хоккейный клуб «Трактор» U17 стал бронзовым призером первенства России среди юниоров

Челябинские хоккеисты одолели питерский СКА со счетом 5:3

«Эмоции самые положительные. Результатом довольны, но есть недосказанность ― мы могли сыграть еще лучше, могли играть сейчас в финале. Допустили ошибку в овертайме прошлой встречи, расслабились. Мы начали много ошибаться, когда повели в счете, немного расслабились. Позже сыграли проще в обороне и выполнили установку тренера ― все это помогло достичь результата»,

— отметил форвард команды «Трактор» U17 Никита Телегин.