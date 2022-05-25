Сегодня, 25 мая, в Челябинске состоятся заключительные встречи соревнований. В матче за третье место первенства России среди юниоров до 17 лет «Трактор» U17 одержал уверенную победу над питерским СКА со счетом 5:3, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Челябинская команда выступила под руководством Олега Давыдова и Сергея Хрущева. «Черно-белые» не сумели завоевать первое место в своей подгруппе, однако в четвертьфинальные «Трактор» U17 одержал волевую победу над действующим чемпионом ярославским «Локомотивом» — 3:1, но в полуфинале уступили московскому «Динамо» в овертайме со счетом 2:3.
«Эмоции самые положительные. Результатом довольны, но есть недосказанность ― мы могли сыграть еще лучше, могли играть сейчас в финале. Допустили ошибку в овертайме прошлой встречи, расслабились. Мы начали много ошибаться, когда повели в счете, немного расслабились. Позже сыграли проще в обороне и выполнили установку тренера ― все это помогло достичь результата», — отметил форвард команды «Трактор» U17 Никита Телегин.
Напомним, что челябинский «Трактор» обменял защитника Богдана Жилякова на вратаря Кирилла Устименко. «Черно-белые» получают права на голкипера, которые принадлежали «Динамо» из Санкт‑Петербурга. Также подписчики Яндекс Плюса смогут приобретать билеты на игры «Трактора» раньше остальных. Челябинская команда и Яндекс Афиша объявили о сотрудничестве.
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