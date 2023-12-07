Хоккеисты «Трактора» потерпели поражение от питерского СКА в чемпионате КХЛ

На домашней арене «черно-белые» уступили со счетом 1:3

Сегодня, 7 декабря, челябинский хоккейный клуб «Трактор» прервал свою двухматчевую серию побед в чемпионате КХЛ, уступив на своем льду питерскому СКА со счетом 1:3. В составе челябинцев единственную шайбу забросил защитник Артем Блажиевский, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Перед матчем тренерский штаб Алексея Заварухина внес несколько изменений в состав. После травмы в основной состав южноуральцев вернулся голкипер Сергей Мыльников, не игравший с конца октября. Забегая вперед, вратарь челябинской команды провел очень хороший матч. Он отразил 36 бросков в створ своих ворот.



Первый период матча прошел без заброшенных шайб. С первых минут в игру вступил Сергей Мыльников, совершив несколько спасений. Свои моменты в атаке «черно-белые» создали во второй половине первого периода. Максим Шабанов и Александр Шаров были близки к голу, но момент у ворот СКА не реализовали.



Однако во втором отрезке гости показали, как нужно реализовывать большинство и дважды поразили ворота «черно-белых». Борна Рендулич и Владимир Алистров сделали счет 0:2 в пользу СКА. Хоккеистам «Трактора» удалось отыграть одну шайбу за три минуты до перерыва. Артем Блажиевский мощно бросил от синей линии и пробил Никиту Серебрякова.



В заключительном периоде инициативой владели челябинцы. Подопечные Алексея Заварухина играли активнее и чаще атаковали, но снова подводила реализации моментов. На последних минутах тренерский штаб южноуральцев заменил голкипера на шестого полевого игрока. Этим воспользовался Александр Никишин и установил окончательный счет в матче 1:3.



После небольшого перерыва хоккеисты «Трактора» проведут следующий поединок 19 декабря. В гостях челябинцы сыграют против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

