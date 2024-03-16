Хоккеисты челябинского «Трактора» приняли участие в выборах президента

Кто-то из спортсменов успел сходить на участок до отъезда, кто-то проголосовал электронно

Сегодня, 16 марта, «Трактор» стартует во втором раунде игр плей-офф Кубка Гагарина, спортсмены готовятся к игре с московским «Динамо» в столице. Но несмотря на это, они приняли участие в выборах президента России, сообщает пресс-служба клуба.

Большинство участников команды проголосовали онлайн. А хоккеист Никита Тертышный успел до отлета прийти на участок лично.

«Перед вылетом в Москву я сделал свой выбор, успел сходить на избирательный участок. Всех приглашаю не лениться и сделать свой выбор», — сказал спортсмен.