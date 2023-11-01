Хоккеисты челябинского «Трактора» в овертайме выиграли у клуба «Адмирал» — 3:2. Сегодня, 1 ноября, «черно-белые» одержали четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ. В овертайме победу челябинцам принес форвард Максим Шабанов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В первом периоде «черно-белые» много владели шайбой, но до ворот соперника доходили крайне редко. Гости играли вторым номером. Однако своим шансом быстро воспользовались. На четвертой минуте поединка отличился Руслан Ибатуллин — 0:1. У «черно-белых» до перерыва был шанс сравнять счет в большинстве, но хозяева не смогли реализовать лишнего.
Второй период начался с силового приема от защитника гостей на Михаиле Котляревском, в результате которого Колби Уильямс получил 5+20. «Трактор» голом в большинстве «наказал» соперника — шайбу забросил форвард Чарльз Робинсон. На закате двадцатиминутки челябинцы вновь реализовали лишнего. Сергей Телегин прошил голкипера броском от синей линии — 2:1.
В заключительном отрезке матча южноуральцы не смогли сохранить победный счет. За две с половиной минуты до конца матча отличился Дмитрий Бучельников — 2:2. Поединок продолжился в овертайме, где точку в игре поставил точный бросок Максима Шабанова. Напомним, что Максим ранее стал лучшим форвардом Лиги. В четырех матчах он набрал 6 (3+3) очков и помог своей команде одержать три победы, в том числе две — в южноуральском дерби с «Металлургом».
«Настраивались на хорошую игру, разобрали соперника, готовились. Единственный момент — не ожидали, что „Адмирал“ начнет активно. Пропустили необязательную шайбу. Далее начали взламывать оборону соперника, где-то получилось, где-то нет. Создали очень много хороших моментов, но не забили. Много соперник удалялся, забили два гола в большинстве. Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов оппоненту», — отметил исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.
Следующий матч команды также проведут в Челябинске уже послезавтра — 3 ноября. Начало встречи в 19:00.
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