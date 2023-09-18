Хоккеисты челябинского «Челмета» потерпели третье поражение подряд в чемпионате ВХЛ

В гостевом поединке «черно-белые» уступили московской «Звезде» со счетом 1:2

«В первом периоде была равная игра. Во втором нас поджали. Удаления сказались. Мы выстояли, но в конце сказалось, что мы во втором периоде много оборонялись, играли в меньшинстве. Где-то не хватало сил. Едем на одних и тех же взрослых пацанах, к сожалению, пока нет помощи от молодых. Не хватило гола в третьем периоде. Моменты были, хоть и мало, надо было забивать. Даже при такой игре надо выжимать максимум из полумоментов»,

— рассказал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.

Сегодня, 18 сентября, хоккеисты челябинского фарм-клуба «Челмет», после неплохого старта в новом сезоне, потерпели третье подряд поражение в чемпионате ВХЛ. В гостях «черно-белые» уступили московской «Звезде» со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе челябинцев забросил Евгений Петриков, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».Уже со старта поединка хозяева устремились атаковать ворота челябинцев, москвичи едва не открыли счет в дебюте встречи. Позже «черно-белые» ответили своим опасным моментом. Форварды Александр Рыков и Кирилл Кадышев доставили шайбу в чужую зону, отдали ее защитнику Евгению Петрикову, который набросил на ворота и открыл счет в матче — 1:0. «Звезда» имела сразу несколько шансов сравнять счет, но защита «Челмета» сохранила преимущество перед перерывом.Хоккеисты «Звезды» смогли отыграться в середине матча. Хозяева реализовали большинство усилиями Прохора Полтапова. В этой игре челябинцы часто удалялись. В концовке периода «Челмет» остался в меньшинстве на четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой.Третий отрезок стартовал вбрасыванием в зоне «Челмета». Южноуральские хоккеисты выстояли, отодвинули игру от своих ворот и старались чаще атаковать. Однако в концовке встречи форварда «Звезды» Матвей Аверочкин обыграл защитников, прорвался к воротам и вывел хозяев вперед — 1:2. У «Челмета» был шанс отыграться. Хозяева остались вчетвером за нарушение численного состава, но гости не смогли перевести игру в овертайм.Следующий матч «Челмет» проведет послезавтра, 20 сентября. В гостях челябинцы сыграют против АКМ из Тульской области.