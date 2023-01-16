Хоккеистки «Белых Медведиц» одержали самую крупную победу в своей истории

Челябинки в чемпионате ЖХЛ выиграли у СКСО из Екатеринбурга со счетом 11:0

Сегодня, 16 января, женский хоккейный клуб «Белые медведицы» провел второй поединок в гостях против екатеринбургского СКСО в чемпионате ЖХЛ. В первом матче челябинки победили со счетом 4:1, а в повторной игре «медведицы» разгромили соперниц со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории челябинской команды, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Челябинские хоккеистки начали игру с удаления, но выстояли и сохранили ворота «сухими». В середине периода Виктория Кулишова вышла один на один с вратарем хозяев, но защитник СКСО бросил клюшку в шайбу. Судьи назначили буллит, который уверенно реализовала Виктория Кулишова — 1:0. Под конец стартового отрезка Анастасия Шабалина увеличило преимущество гостей — 2:0.



Во втором периоде «Белые Медведицы» забросили еще шесть безответных шайб. Уже на первой минуте Анастасия Шабалина оформила дубль — 3:0. Чуть позже защитник Екатерина Осминова забросила свою первую шайбу в ЖХЛ — 4:0. Также отличились Алина Гарипова, Камилла Мухаметдинова, Екатерина Лебедева и Виктория Фёдорова. После второго отрез челябинки ввели со счетом 8:0.



В заключительном периоде гости не стали сбавлять темп. В начале третьего отрезка Светлану Прокопенко оставили одну перед воротами хозяев и она сделала счет — 9:0. Десятую шайбу забросили Камилла Мухаметдинова и оформила первый дубль в своей карьере. За семь секунд до конца матча Берта Валеева сделала окончательный счет 11:0.



Челябинская команда занимает 7-ю строчку в чемпионате ЖХЛ. Следующие поединки «Белые Медведицы» проведут на домашней площадке. В гости к челябинкам 29 и 30 января приедет нижегородское «Торпедо».

