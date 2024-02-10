Ирина Текслер дала старт «Лыжне России» в Карталинском районе

Массовая гонка проходит сегодня во всех уголках страны

Сегодня, 10 февраля, по всей России проходит традиционная массовая гонка «Лыжня России». На лыжи встали и жители Челябинской области. Общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер дала старт Всероссийским соревнованиям в Карталинском районе, сообщили в пресс-службе администрации района.

«Дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на 42-й Всероссийской гонке „Лыжня России“. Сегодня этот праздник проходит по всей стране. Только в нашем регионе на лыжи встали 25 тысяч человек из 43 муниципалитетов Южного Урала. Это люди, для которых лыжи и спорт — это жизнь. На лыжи сегодня встали и профессионалы, и любители, и взрослые, и дети. Спасибо всем, кто пришел, я рада быть сегодня с вами в этот морозный и солнечный день!»— обратилась к участникам Ирина Текслер.

В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография».

В Челябинске старт соревнованиям дали министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вместе с другими участниками они преодолели дистанцию протяженностью два километра, а затем наградили победителей гонки.