Хоккеистам «Трактора» Сергею Телегину и Владимиру Ткачеву присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»

Соответствующий указ подписал Министр спорта РФ Олег Матыцин

Звания «Заслуженный мастер спорта России» удостоены хоккеисты «Трактора» и сборной России Сергей Телегин и Владимир Ткачёв. Вместе с командой они стали серебряными призерами Олимпийских игр-2022 в Пекине. Отметим, что первый из них является воспитанником челябинской школы хоккея.

Напомним, на ОИ-2022 в Пекине хоккейная сборная России дошла до финала, где уступила в решающем матче команде Финляндии 1:2.

Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Российская команда завоевала на Олимпиаде 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Победителем медального зачета также стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых наград, сборная России заняла девятое место.