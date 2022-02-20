Сегодня, 20 февраля, мужская сборная России по хоккею проиграла финальный поединок на Олимпийских играх — 2022. Российские хоккеисты уступили Финляндии в финале со счетом 1:2 и стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине.
Игра прошла в равной упорной борьбе. На 7-й минуте первого периода Михаил Григоренко реализовал численное большинство российской команды. Финны сравняли счет в начале второго периода. Уже на 38-й секунде третьего периода финны забросили вторую шайбу. Наши парни старались атаковать и чаще бросать по воротам соперника, но не хватило немного удачи. Лучшим игроком сборной на турнире можно смело назвать вратаря Ивана Федотова.
В составе россиян серебро олимпийских игр завоевали пять воспитанников южноуральской школы хоккея — Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Сергей Телегин («Трактор»), Артем Минулин и Егор Яковлев (оба — «Металлург»). Есть еще и два игрока из южноуральских клубов, которые хоть и играют за наши команды, но никакого отношения к Челябинской области не имеют — Владимир Ткачев («Трактор») и Андрей Чибисов («Металлург»). Также защитник «Металлурга» Егор Яковлев вошел в символическую сборную Олимпиады в Пекине.
Отметим, что сборная Словакии обыграла команду Швеции в матче за третье место, а Финляндия впервые выиграла золото по хоккею на Олимпийских играх. Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуору завоевал золото Олимпиады в составе Финляндии. Таким образом, в южноуральской команде два вратаря-победителя Олимпиад: Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города