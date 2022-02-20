Российские хоккеисты проиграли в финале Олимпийских игр — 2022 сборной Финляндии

Наша команда уступила со счетом 1:2

Сегодня, 20 февраля, мужская сборная России по хоккею проиграла финальный поединок на Олимпийских играх — 2022. Российские хоккеисты уступили Финляндии в финале со счетом 1:2 и стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине.



Игра прошла в равной упорной борьбе. На 7-й минуте первого периода Михаил Григоренко реализовал численное большинство российской команды. Финны сравняли счет в начале второго периода. Уже на 38-й секунде третьего периода финны забросили вторую шайбу. Наши парни старались атаковать и чаще бросать по воротам соперника, но не хватило немного удачи. Лучшим игроком сборной на турнире можно смело назвать вратаря Ивана Федотова.



В составе россиян серебро олимпийских игр завоевали пять воспитанников южноуральской школы хоккея — Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Сергей Телегин («Трактор»), Артем Минулин и Егор Яковлев (оба — «Металлург»). Есть еще и два игрока из южноуральских клубов, которые хоть и играют за наши команды, но никакого отношения к Челябинской области не имеют — Владимир Ткачев («Трактор») и Андрей Чибисов («Металлург»). Также защитник «Металлурга» Егор Яковлев вошел в символическую сборную Олимпиады в Пекине.



Отметим, что сборная Словакии обыграла команду Швеции в матче за третье место, а Финляндия впервые выиграла золото по хоккею на Олимпийских играх. Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуору завоевал золото Олимпиады в составе Финляндии. Таким образом, в южноуральской команде два вратаря-победителя Олимпиад: Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора.

