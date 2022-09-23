Голкипер Эмиль Гарипов покидает челябинский хоккейный клуб «Трактор»

Контракт с вратарем расторгнут по обоюдному согласию сторон

«Контракт с Эмилем Гариповым расторгнут сегодня по обоюдному соглашению сторон, он продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В силу определенных причин Эмилю не удалось до конца реализовать свой потенциал в Челябинске. Хочется поблагодарить его за время, проведенное в „Тракторе“, за вклад в бронзовые медали прошлого сезона, а также пожелать удачи в дальнейшей карьере»,

— отметил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.