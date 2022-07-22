Руководство футбольного клуба «Торпедо» из Миасса объявило о том, что команду возглавил новый главный тренер Дмитрий Емельянов. Также перед стартом сезона команду пополнили семь новых игроков. Первый матч сезона «Торпедо» проведет уже 24 июля против ижевского «Зенита», сообщили в пресс-службе ФК «Торпедо».
Дмитрий Емельянов является уроженцем Самарской области. На тренерском поприще он начал пробовать себя в 2009 году в Новотроицке. До опыта работы главным тренером в «Носте» и «Сахалине» Дмитрий Емельянов трудился в тренерских штабах «Тюмени», «Якутии», пермского «Амкара», саранской «Мордовии» и «Крыльев Советов». Последним клубом специалиста был тольяттинский «Акрон».
Владимир Борисович Федоров и Эдуард Сергеевич Палагин также продолжат работу в штабе клуба, параллельно повышая свое тренерское мастерство в Академии РФС, получая новый квалификационный уровень.
Также миасский футбольный клуб подписал сразу семь новых игроков перед стартом сезона. В команде происходит большая перестановка. Ранее клуб покинуло много игроков основного состава и вице‑капитан Сергей Чистяков. В следующем сезоне за «Торпедо» будут выступать нападающие Валерий Банников, Владислав Шпитальный, полузащитники Михаил Гайдамак, Дмитрий Комаров, Егор Поздняков и защитник Дмитрий Неплюев.
Напомним, что в первенстве ФНЛ‑2 утвердили календарь игр на футбольный сезон‑2022/2023. Первый матч в новом сезоне «Торпедо» из Миасса проведет 24 июля на домашнем стадионе против «Зенита-Ижевск». А во втором туре южноуральцы поедут 31 июля в Екатеринбург к местному «Уралу-2».
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