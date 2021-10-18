Глава региона поздравил южноуральца с победой на международном турнире по киберспорту

Алексей Текслер видит у компьютерного спорта большие перспективы

Губернатор Челябинской области не оставил незамеченным успех южноуральского спортсмена, который в составе команды Team Spirit выиграл крупнейший международный турнир по киберспорту. Алексей Текслер поздравил уроженца Златоуста с сенсационной победой на соревнованиях.

«Команда Team Spirit вчера стала чемпионом турнира The International 10 по Dota 2. Отдельно хочется поздравить Ярослава Найденова из Златоуста, который является капитаном команды. За киберспортом большое будущее. Желаю успехов и новых побед», — отметил губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что турнир The International завершился вчера в румынском Бухаресте. Российская команда во главе с южноуральцем Ярославом Найденовым сенсационно стала его победителем в Dota 2 и заработала более 18 миллионов долларов. В составе команды пять участников, уроженец Златоуста является ее капитаном. В решающем сражении россияне победили со счетом 3:2 соперников из Китая.