Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» гарантировал себе место в плей‑офф

Южноуральцы выиграли у соперников из Астрахани со счетом 29:25

За пять туров до финиша регулярного чемпионата Суперлиги гарантировал себе место в плей-офф гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Накануне южноуральцы в непростом поединке выиграли домашний матч у астраханского «Динамо» со счетом 29:25, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Астраханский коллектив прибыл в Снежинск с серией из пяти поражений кряду и выбыл из зоны плей-офф. Но какое дело южноуральцам до проблем других? Гандболисты «Динамо-Сунгуля» решают свои задачи, главная из них — подойти во всеоружии и на пике формы к старту плей-офф. В этом плане игра с одноклубниками из Астрахани получилась для наших ребят очень полезной.

Хотя у гандболистов «Динамо-Сунгуля» не задалось начало матча. Игра с первых минут задала высокий темп. Астраханцы, начавшие активно, долго не давали хозяевам выйти вперед. Первый гол снежинцев пришел лишь на 5-й минуте с семиметрового броска Павла Демакова.

Одним из самых ярких эпизодов первого тайма стала оборона «Динамо-Сунгуля», когда в одной атаке они четыре раза подряд блокировали броски соперника, три из которых пришлись на долю капитана астраханцев Дмитрия Шелестюкова. Первую половину игры можно было назвать дуэлью правофланговых: Павел Демаков реализовал все 6 своих бросков (2 с игры, 4 с линии), в то время как его визави Андрей Гордеев забил 4 мяча.

После перерыва гости совершили рывок, к 36-й минуте увеличив свое преимущество до 4 мячей (19:15). Завел партнеров по команде один из ее лидеров Павел Кунгуров.

Ребята стали действовать агрессивнее в атаке, добавили в скорости. Переломным моментом стал отрезок в середине второй половины, когда снежинцы, благодаря перехватам и быстрым контратакам, отыграли отставание. Два гола Павла Булкина на последних минутах позволили «Динамо-Сунгулю» выйти в решающий отрыв. В итоге 29:25 — непростая и важная победа южноуральцев.





Гандбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 24 января. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Динамо» (Астрахань) — 29:25 (13:13).

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (9), Павельев (5), П. Аркатов (4), Булкин (3), Кунгуров (2), Резник (2), Глебов (2), Коваленко (2), Меркулов, Раев, Рыжов, Харитонов, Дудик, Кривич; Мартыненко (15/40 — 37%), Холодов (2/2 — 100%).

Динамо: Немцев (6), Шелестюков (6), Гордеев (4), Гумаров (3), Фильчев (1), Тюменцев (1), Коваль (1), Климентьев (1), Мухтаров (1), Кутепов (1), Наконечный, Кантемиров, Вереин; Иванов (0/4 — 0%), Кревчик (12/37 — 32%).

Фото: ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).