Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» дал бой чемпиону России в Суперлиге

Южноуральская команда уступила питерскому «Зениту» со счетом 28:34

В гандбольной Суперлиге достойный отпор действующему чемпиону турнира оказала команда «Динамо-Сунгуль». Южноуральцы на своей площадке уступили питерскому «Зениту» со счетом 28:34. Они продолжают идти в группе лидеров турнира и с высокой долей вероятности выйдут в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» в очередном туре Суперлиги принимали на своей площадке в Снежинске действующего чемпиона. Мало того что питерский «Зенит» является главным претендентом турнира, так еще набрал хорошую форму: одержал шесть побед подряд и вплотную приблизился к лидеру — «Пермским медведям».

Хозяева площадки провели неплохой матч, заставив соперника понервничать. В первом тайме игроки «Динамо-Сунгуля» отвечали атакой на атаку. Наши ребята хотя и вынуждены были догонять соперника, но не давали уходить ему в отрыв. В итоге 12:16 по итогам первой половины матча.

Достойно сражались южноуральцы и во втором тайме. Но класс и мастерство питерцев сказались. В составе «бело-голубых» надежно сыграл экс-голкипер «Динамо-Сунгуля» Иван Шаров. Вратарь сборной России отразил 40% бросков — высокий для гандбола показатель. Его надежная игра, а также результативность лидеров питерского клуба позволили «Зениту» одержать победу со счетом 34:28.





Гандбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 14 января. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 28:34 (12:16).

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (6), Булкин (5), П. Аркатов (4), Павельев (3), Раев (3), Коваленко (3), Кривич (1), Харитонов (1), Дудик (1), Кунгуров (1), Резник, Меркулов, Глебов; Мартыненко (8/36 — 22%), Холодов (5/11 — 45%).

«Зенит»: Хмельков (6), Виноградов (6), Ильтинский (4), Киселев (4), Никанович (3), Луня (3), Чирков (3), Кулак (3), Астрашапкин (1), Зайцев (1), Бохан, Ларин, Солодовников; Шаров (18/44 — 40%), Киреев (2/2 — 100%), Кузнецов (0/1 — 0%).

«Динамо-Сунгуль» на текущий момент занимает 6-е место в турнирной таблице. В регулярном чемпионате всем командам осталось провести по 7—8 матчей. У южноуральцев есть запас прочности и шанс сохранить место в топ-8, которое дает право выступить на втором этапе турнира в серии плей-офф.

Следующий матч наша команда сыграет 19 января в гостях с клубом «МССУОР № 2 — Академия» из Москвы. Столичные гандболисты замыкают восьмерку сильнейших в Суперлиге и борются за попадание в плей-офф.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).