Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» дебютировал в чемпионате российской суперлиги

В первом официальном матче южноуральцы уступили столичному ЦСКА — 21:32

В Москве свой первый официальный матч провел обновленный южноуральский гандбольный клуб. В стартовой игре чемпионата российской суперлиги «Динамо-Сунгуль» потерпел гостевое поражение от московского ЦСКА — 21:32.

Решение об объединении двух южноуральских команд — челябинского «Динамо» и снежинского «Сунгуля» — было принято 12 августа. Соответствующее заявление сделала региональная Федерация гандбола. Чуть позже было принято решение сформировать новый коллектив на базе снежинского коллектива, поскольку в южноуральской столице пока еще нет современного зала, соответствующего требованиям Союза гандболистов России для проведения домашних матчей чемпионата страны.

«Проанализировав итоги выступления команд в чемпионате России, оценив текущее и перспективное финансовое положение клубов, региональная федерация гандбола совместно с руководством двух гандбольных команд приняли решение о том, что выступление в чемпионате страны продолжит один клуб, который объединит в себе сильнейших игроков, тренерский штаб и административный персонал обеих команд. Объединение позволит сконцентрировать финансирование на одном коллективе, а не распылять бюджетные средства, не получая от этого должной отдачи», — говорилось в заявлении Федерации гандбола Челябинской области.

Вчера, 1 сентября, состоялся долгожданный дебют объединенного клуба, который теперь носит название «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область). В стартовом матче российской суперлиги подопечные Виктора Мягкова сыграли с серебряным призером чемпионата-2020/2021 московским ЦСКА.

В заявку на игру «Динамо-Сунгуль» заявил 15 игроков, в том числе и пять спортсменов, выступавших в минувшем сезоне за челябинский коллектив: Максим Попов, Никита Сибирев, Виктор Долинин, Даниил Галкин и Артем Раев.

Команда достойно сражалась с превосходящим в классе соперником. К исходу первых десяти минут южноуральцы уступали лишь в один мяч (4:5). Однако середину тайма и его концовку хозяева смогли провести сильней, команды ушли на перерыв при счете 18:10. В похожем ключе прошла и вторая половина матча, в которой чуть предпочтительней выглядели «армейцы». Итоговый счет — 32:21.

В составе южноуральцев самыми результативными стали Виктор Долинин и Павел Демаков, записавшие на свой счет по 4 забитых гола. Следующий поединок «Динамо-Сунгуль» проведет в Снежинске 5 сентября против действующих чемпионов страны — «Чеховских медведей» из Московской области.