В Челябинской области объединяют два гандбольных клуба

Соответствующее заявление сделала региональная Федерация гандбола

«Федерация гандбола Челябинской области совместно с руководством гандбольных клубов „Динамо“ (Челябинск) и „Сунгуль“ (Снежинск), проанализировав итоги выступления команд в чемпионате России, оценив текущее и перспективное финансовое положение клубов и принимая во внимание необходимость системного, поступательного развития гандбола в Челябинской области, приняли совместное решение о том, что выступление в чемпионате страны продолжит одна команда, которая объединит в себе сильнейших игроков, тренерский штаб и административный персонал обоих клубов. Объединение позволит сконцентрировать финансирование на одной команде, а не распылять бюджетные средства, не получая от этого должной отдачи. В свою очередь увеличение финансирования позволит новой команде куда более достойно представлять Челябинскую область на уровне страны, а в перспективе — и вернуть те сильные, заметные, заслуженные позиции, которые долгие годы занимал южноуральский гандбол на российском и международном уровне. Более детальные подробности объединения будут представлены спортивной и гандбольной общественности чуть позднее. Мы все уверены — все только начинается!» — говорится в сообщении Федерации гандбола Челябинской области.

Напомним, что оба южноуральских клуба выступают в чемпионате Российской суперлиги, при этом, как правило, борются за сохранение прописки в элитном дивизионе. В сезоне-2020/2021 снежинский «Сунгуль» занял итоговое 11-е место, а челябинское «Динамо» — 12-е.