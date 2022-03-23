Сегодня, 23 марта, миасское «Торпедо» сыграло последний контрольный матч на вторых тренировочных сборах в Сочи. В заключительной игре южноуральцы сыграли вничью с командой «Росич» — 3:3, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» Миасс.
13 марта футболисты «Торпедо» Миасс отправились в Сочи, где в спортивном где в спорткомплексе «Лоо-Арена» продолжали подготовку к старту второго круга в чемпионате ФНЛ. В первой игре на сборах «Торпедо» проиграло «Амкару» из Перми со счетом — 1:2. Через пару дней южноуральцы сыграли вничью с «Факел» (Воронеж) — 0:0.
22 марта наша команда провела второй матч с «Амкаром». Встреча завершилась вничью — 1:1. В заключительной игре южноуральцы вновь сыграли вничью, но уже с командой «Росич» — 3:3.
По итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Торпедо» (Миасс) занимает 10-е место в таблице, отставая от ближайшего конкурента на 6 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 20 очков. Второй круг чемпионата стартует 10 апреля: на домашнем стадионе торпедовцы сыграют с «Динамо» из Барнаула.
Напомним, что руководство футбольного клуба «Торпедо» объявило о подписании контрактов с пятью новичками и с перспективным игроком молодежной сборной России и ФК «Ростов» Никитой Колотиевским.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города