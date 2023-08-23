В Кубке России по футболу прошли первые игры второго раунда «Пути регионов». Футбольный клуб «Челябинск» победил на домашнем стадионе омский «Иртыш» — 1:0 и прошел в следующую стадию кубка страны. Другой южноуральский клуб, «Торпедо-Миасс», уступил в серии пенальти «Амкару» из Перми — 0:0 (4:5) и вылетел из турнира, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Хозяева владели преимуществом на протяжении всего первого тайма, гости изредка отвечали своими контратаками. Единственный гол на 49-й минуте забил Данил Козлов с навеса Никиты Зырянова. После забитого мяча челябинцы не расслабились, смогли сохранить преимущество и одержали победу.
«Всегда приятно побеждать и радовать болельщиков, хочу поздравить с победой. Предполагали, что и соперник немного может изменить состав, и мы также провели ротацию. Дебютировал Кирилл Гирнык — в целом достаточно неплохо выглядел. Понимали, что соперник — достаточно организованная команда: две линии обороны, достаточно дисциплинированно играют. Было очень важно вскрывать эти две линии, больше проникать между этими линиями и за спину. Забили хороший стандарт. В целом мы продемонстрировали хорошее содержание игры. Появившиеся на замену футболисты достаточно удачно вышли, мы продолжили контролировать ход матча. Рады, что прошли в следующий этап», — прокомментировал игру главный тренер «Челябинска» Виталий Панов.
В общей сложности на стадион «Центральный» поддержать челябинских футболистов пришли около 1500 болельщиков.
«Хочется поблагодарить болельщиков, просто сумасшедшая поддержка! Наверное, это то, чего нам не хватало в гостевом матче в Москве, который мы не очень удачно провели. Сегодня мы были обязаны выиграть и показать достойный футбол. Считаю, что у нас это получилось. Будем двигаться дальше, мы на этом не останавливаемся. Уже сегодня вечером мы забудем эту игру и будем готовиться к следующей», — отметил Данил Козлов.
В третьем раунде «Пути регионов» Кубка России челябинской команде 13 и 14 сентября в Перми предстоит сыграть с «Амкаром», который во второй стадии выбил из кубка страны другой южноуральский клуб — «Торпедо-Миасс» 0:0 (4:5).
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