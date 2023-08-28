Футболисты «Челябинска» одержали волевую победу над «Салютом»

Южноуральский клуб выиграл со счетом 2:1 во Второй лиге А чемпионата России

Футбольный клуб «Челябинск» в 7-м туре чемпионата России во Второй лиге «А» одержал важную победу над белгородским «Салютом». Пропустив в дебюте матча, хозяева поля сумели забить два гола во втором тайме и одержать волевую победу со счетом 2:1. Подопечные Виталия Панова поднялись на 7-е место в турнирной таблице, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Белгородский «Салют» здорово стартовал в турнире, одержав в первом туре крупную победу над «Текстильщиком» из Иваново. Однако затем выдал серию из пяти матчей без побед. Как результат — осел на дне турнирной таблицы. Не лучшим образом стартовали во Второй лиге А и футболисты «Челябинска». Однако было видно, что команда добавляет, показывает яркую и содержательную игру. Именно наша команда и была фаворитом в этом матче.

Однако уже в дебюте игры гостям удалось открыть счет в матче. Белгородцы воспользовались ошибками соперника в обороне, а Илья Бурюкин добивал мяч уже в пустые ворота. Произошло это на 12-й минуте после того, как судья отменил гол челябинцев, посчитав, что ему предшествовал офсайд.

Несмотря на пропущенный мяч, челябинцы полностью контролировали ход игры, владели территориальным преимуществом, переигрывая соперников в скорости. Уже в первом тайме они могли имели как минимум три реальные возможности забить гол.

Во втором тайме подопечные Виталия Панова усилили натиск на ворота гостей. Но вновь в завершающих стадиях атак челябинцев подводила неточность, а в некоторых случаях и просто не везло. И все же им удалось добиться своего. На 73-й минуте Роман Косянчук был расторопнее в штрафной гостей, замкнув подачу с углового. А на 79-й минуте Владимир Ульяновский удвоил преимущество — 2:0.

«Тяжелый матч получился. Одержали волевую победу на характере. Огромное спасибо болельщикам, они гнали нас вперед. Хороший для нас стимул биться и выигрывать», — отметил после матча автор победного гола Владимир Ульяновский.

ФК «Челябинск» после 7-го тура занимает 7-е место в турнирной таблице. И вплотную приблизился к группе команд, входящих в топ-4. Напомним, что именно лучшие четыре команды по итогам первого этапа сразятся на втором в группе «Золото» Высшей лиги А чемпионата России. Следующий матч ФК «Челябинск» проведет на выезде против лидера турнира — 2 сентября наша команда сыграет с ФК «Новосибирск».