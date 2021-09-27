В очередном туре первенства второго дивизиона в Футбольной национальной лиге футболисты «Челябинска» в гостях сыграли вничью со «Спартаком» из города Туймазы. Челябинцы открыли счет, затем пропустили два мяча, но благодаря голу 17-летнего Владимира Ульяновского смогли спасти игру, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Южноуральский клуб начал игру активно. Челябинцы завладели инициативой, контролировали мяч, прессинговали и подходили к воротам соперника. На 25-й минуте Виктор Киселев сделал хороший навес в штрафную, а Егор Дорохов технично головой перекинул вратаря «Спартака» — 1:0.
Пропустив, хозяева пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот, стали чаще угрожать воротам гостей. Форвард «Спартака» Вячеслав Журавлев мощно пробил под самую перекладину в левую девятку, забив гол «в раздевалку» — 1:1.
Второй тайм начался с равной борьбы. Обе команды создавали моменты, но хозяева имели больше шансов выйти вперед. На 70-й минуте вышедший на замену Ильнур Бадрутдинов головой переправил мяч в ворота. Челябинцы как могли пытались спасти матч. Уже в добавленное время они заработали штрафной, который в гол преобразовал 17-летний форвард Владимир Ульяновский. В итоге боевая ничья — 2:2.
Потеря 2 очков не отразилась на турнирной таблице чемпионата. После 10 сыгранных матчей ФК «Челябинск» продолжает сохранять лидерство в турнире. Следующий матч южноуральцы проведут 30 сентября на домашнем стадионе против команды «Урал-2». Накануне екатеринбуржцев в Миассе обыграло местное «Торпедо» (2:1).
Автор: Степан Тимощук
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