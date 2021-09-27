Футболисты миасского «Торпедо» одержали первую домашнюю победу на чемпионате страны

Южноуральский клуб дома обыграл «Урал‑2» из Екатеринбурга — 2:1

Во втором дивизионе Футбольной национальной лиги одержали первую домашнюю победу футболисты «Торпедо» из Миасса. В 11-м туре подопечные Владимира Федорова были сильнее фарм-клуба «Урала» из Екатеринбурга — 2:1, сообщает пресс-служба миасцев.

Уже по первым минутам игры было ясно, что она получится достаточно событийной. Обе команды не собирались отсиживаться в обороне, часто доводили свои атаки до логического завершения. Дмитрий Кузьмин, как обычно, терзал правый фланг обороны соперника и на 4-й минуте пробил со своей излюбленной позиции, сместившись в центр, нанеся удар мимо ворот. Гости ответили очень опасно, прострел с левой бровки едва не замкнули Арсентьев и Татаринов.

На исходе получаса игры капитан «Торпедо» Константин Марков очень классно пробил из-за пределов штрафной, после рикошета от защитника «Урала-2», мяч проскользнул в сантиметрах от правой стойки ворот Панова. «Черно-белые» продолжали наращивать темп и на 33-й минуте провели еще одну опасную атаку: вновь Марков бросил в прорыв Кузьмина, который сделал отличный навес на Чистякова, но Сергея в последний момент опередил защитник «шмелей».

Под занавес первой половины игры «Торпедо» все-таки открывает счет, Строганов перехватил мяч в центре поля и мощно зарядил метров с 35. Удар у Станислава выдался на загляденье, мяч попал точно в дальний угол — 1:0.

Второй тайм «черно-белые» продолжили в том же ключе. Используя тактику мелкого фола, не давали противнику разогнать атаки и сами старались чаще бить по воротам. На 56-й минуте Емельянов после передачи Кузьмина нанес шикарный удар в касание, у Панова не было шансов отразить этот выстрел, и «Торпедо» тем самым упрочило преимущество в счете до 2:0.

На исходе часа игры тренерский штаб хозяев поля сделал первую перестановку: Константина Маркова, который висел на «карточке» сменил, вернувшийся из лазарета Дмитрий Прутов. Несмотря на превосходство в два мяча «автозаводцы» продолжали гнуть свою линию и терзать оборону «оранжевых». Сначала Стешин пробил из-за пределов штрафной выше ворот, а затем Емельянов имел возможность оформить дубль, но мяч вновь просветил над перекладиной ворот гостей.

За 15 минут до конца основного времени гости один мяч отыграли, Глеб Толкачев завершил контратаку сильным ударом под перекладину, Игнатьеву было сложно что-то поделать в этой ситуации. В последнюю десятиминутку гости устроили навал на ворота Игнатьева, который на 87-й минуте игры сумел сделать важный сейв после удара Ивана Галанина.

Итоговый счет матча — 2:1, «торпедовцы» одерживают важную и долгожданную победу во втором дивизионе первенства ФНЛ. Следующий матч подопечные Владимира Федорова проведут 30 сентября на выезде против ижевского «Зенита».