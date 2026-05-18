Футбольный клуб «Челябинск» намерен сохранить тренера Романа Пилипчука

Однако сам специалист пока не принял решение о своем будущем

Генменеджер ФК «Челябинск» Сергей Хабаров подтвердил заинтересованность клуба в сохранении главного тренера Романа Пилипчука. Руководство выражает полное доверие специалисту. Однако сам тренер пока не готов категорично ответить на вопрос о своем будущем. Вчера, 17 мая, состоялась встреча команды с болельщиками, на которой были подняты вопросы о ближайших планах ФК «Челябинск».

«Роман Михайлович продолжает работать с нами. Я в него верю, Алексей Леонидович Текслер в него верит. На слухи и желтую прессу советую не обращать внимания», — цитирует слова Сергея Хабарова пресс-служба ФК «Челябинск».

Таким образом, клуб делает все возможное, чтобы сохранить тренерский штаб и продолжить курс, взятый под руководством Романа Пилипчука. Сам специалист на пресс-конференции после заключительного матча сезона с «Шинником» сообщил, что ему надо немного времени на то, чтобы принять решение.

«Сезон был очень тяжелый, но крутой. Были у нас и взлеты, и падения. Сейчас хочется просто немного отдохнуть от футбола. Что будет дальше? Посмотрим. Время покажет», — сообщил Роман Пилипчук журналистам.

Напомним, что футбольный клуб «Челябинск» в минувшем сезоне занял 10-е место в Первой лиге.