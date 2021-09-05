Футболисты «Челябинска» принимают на своем поле «Иртыш»

Лидер второго дивизиона ФНЛ сыграет очередной матч на стадионе «Центральный»

Сегодня, 5 сентября, ФК «Челябинск» сыграет очередной матч во втором дивизионе Футбольной национальной лиге. На стадионе «Центральный» лидер чемпионата принимает омский «Иртыш», идущий на 7-м месте в турнирной таблице. Прямая трансляция матча будет доступна на сайте 1obl. ru и телеканале ОТВ, начало в 16:30.

Южноуральские футболисты здорово стартовали в турнире, одержав 6 побед в 6 матчах. Набрав 18 очков, подопечные Михаила Сальникова единолично возглавляют таблицу второго дивизиона Футбольной национальной лиги.

Последний матч челябинцы проводили три дня назад — 2 сентября на стадионе «Центральный» наша команда одержала волевую победу над барнаульским «Динамо» (2:1).