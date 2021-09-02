Футбольный клуб «Челябинск» одержал шестую победу подряд во втором дивизионе ФНЛ

Наша команда в очередном матче взяла верх над барнаульским «Динамо» — 2:1

Футболисты «Челябинска» продолжают свое победное шествие во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. Сегодня, 2 сентября, наша команда на стадионе «Центральный» обыграла барнаульское «Динамо» (2:1), одержав шестую победу подряд в чемпионате.

Челябинцы начали активно и сразу поджали соперника. А в случае потери мяча, тут же вступали в прессинг и отбор. На 8-й минуте хозяева заработали угловой и решили его разыграть. Но у соперника на этот счёт было другое мнение — барнаульцы сфолили в собственной штрафной. Марат Шайморданов чётко исполнил наказание, разведя вратаря и мяч по разным углам — 1:0. Есть быстрый гол!

После этого игра немного успокоилась и приобрела равный характер. Хотя территорией по-прежнему владел «Челябинск». Но и барнаульцы не собирались сдаваться и два раза подряд опасно огрызнулись, едва воспользовавшись сначала ошибкой Эдуарда Валиахметова, а затем Ильи Сальникова.

В ответной атаке хозяева заработали штрафной. Марат Шайморданов технично обвëл стенку, но в ворота чуть не попал. Он же красиво пробил с разворота от линии штрафной. Мяч из нижнего угла с трудом достал опытный вратарь «Динамо» — Богдан Карюкин. Голкипер ещё раз спас свою команду на исходе получаса игры, когда ногами отбил удар самого активного в составе челябинцев Марата Шайморданова.

На 40-й минуте отличный момент, чтобы отличиться, имел Егор Дорохов. Нашему форварду не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть прострел с правого фланга. Ну, а пару минут спустя, наша команда практически провела атаку-близнеца. Эдуард Валиахметов вновь прострелил с правого фланга и на этот раз Егор в одно касание чётко переправил мяч в ворота. Гол в раздевалку и 2:0!

В перерыве наш тренерский штаб вместо Егора Дорохова выпустил Владимира Ульяновского. «Челябинск» начал вторую половину активно, будто и не было перерыва. Воротам соперника угрожали Шайморданов, Касаткин, Курышев. Но либо ударам немного не хватало точности, либо опытный Карюкин был надёжен.

На 62-й минуте классный прострел справа от Никиты Касаткина едва не замкнул вышедший на замену Владимир Ульяновский. И почти сразу же наш тренерский штаб сделал обратную замену — Ульяновский уступил место Валерию Банникову.

Гости тоже не отсиживались в обороне. Тем более терять им было нечего. Так, Ефим Золотарев, из пределов штрафной проверил бдительность Олега Новикова, но наш вратарь был на месте. Тем не менее оставить в очередной раз ворота сухими Новикову не удалось. После подачи в штрафную справа игрок «Динамо» Владимир Завьялов выиграл единоборство у Эдуарда Валиахметова и с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота — 2:1.

Таким образом, одержав 6 побед на старте, подопечные Михаила Сальникова единолично возглавляют турнирную таблицу, не потерпев ни одного поражения!