Сегодня, 18 апреля, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о продление контракта с воспитанником магнитогоской школы хоккея Данилой Юровым. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2023/24, сообщает пресс-служба южноуральской команды.
В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 19-летний форвард провел в составе «Магнитки» 59 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Данилы Юрова 11 сыгранных матчей. Всего в КХЛ на счету нападающего 134 игры и 15 (8+7) результативных баллов.
Прошлым летом в Монреале прошел первый раунд драфта НХЛ 2022. Воспитанник «Металлурга» Данила Юров был выбран под общим 24-м номером командой «Миннесота Уайлд».
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