Форвард Данила Юров продлил контракт с хоккейным клубом «Металлург»

Соглашение с хоккеистами рассчитано на один год

Сегодня, 18 апреля, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о продление контракта с воспитанником магнитогоской школы хоккея Данилой Юровым. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2023/24, сообщает пресс-служба южноуральской команды.В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 19-летний форвард провел в составе «Магнитки» 59 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Данилы Юрова 11 сыгранных матчей. Всего в КХЛ на счету нападающего 134 игры и 15 (8+7) результативных баллов.Прошлым летом в Монреале прошел первый раунд драфта НХЛ 2022. Воспитанник «Металлурга» Данила Юров был выбран под общим 24-м номером командой «Миннесота Уайлд».Напомним, что ранее руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о назначении на пост главного тренера Андрея Разина. Как игрок за магнитогорскую команду Андрей Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 очков. Последние пять сезонов специалист возглавлял «Северсталь» из Череповца.