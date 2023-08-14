Форвард челябинского «Трактора» Никита Тертышный рассказал о цели команды на новый сезон

Нападающий считает, что «черно-белые» должны как минимум выйти в плей-офф

«В этом сезоне буду намного увереннее — это 100%. Потому что первый сезон был отличный, второй был не прямо супер. Сейчас все с чистого листа. У нас половина команды новеньких. Мы уже все подружились, да и вообще — другой состав, другая семья в этом году. Так, в принципе, все отлично, чувствую себя великолепно. Цель на сезон минимум — это плей-офф. Потом уже нужно действовать по ступенькам, раунд за раундом»,

— рассказал Никита Тертышный.