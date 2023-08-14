Форвард хоккейного клуба «Трактор» Никита Тертышный поделился, как проходит предсезонная подготовка, и рассказал о цели челябинской команды на предстоящий сезон в КХЛ. По словам нападающего, цель для «черно-белых» — минимум попасть в плей-офф Кубка Гагарина. Об этом хоккеист рассказал в интервью Metaratings.ru.
«В этом сезоне буду намного увереннее — это 100%. Потому что первый сезон был отличный, второй был не прямо супер. Сейчас все с чистого листа. У нас половина команды новеньких. Мы уже все подружились, да и вообще — другой состав, другая семья в этом году. Так, в принципе, все отлично, чувствую себя великолепно. Цель на сезон минимум — это плей-офф. Потом уже нужно действовать по ступенькам, раунд за раундом», — рассказал Никита Тертышный.
Ранее губернатор Челябинской области и президент челябинского «Трактора» Алексей Текслер рассказал о целях клуба на новый сезон КХЛ. По его словам, руководство «черно-белых» поставило перед клубом максимальные задачи на сезон-2023/24 в КХЛ.
В начале августа челябинский «Трактор» провел открытую тренировку, которую посетили около 500 болельщиков. В занятии приняли участие 23 хоккеиста. Из игроков основного состава отсутствовали лишь получивший накануне повреждение Андрей Чибисов и тренирующийся по индивидуальной программе голкипер Зак Фукале. Главный тренер «черно-белых» Анвар Гатиятулин сообщил журналистам о целях и задачах предсезонной подготовки.
Добавим, что сегодня, 14 августа, челябинцы сыграют в финале Кубка TANECO 2023 против «Ак Барса» из Казани. Начало встречи — в 21:00 по челябинскому времени. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.
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