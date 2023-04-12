В Челябинске с 22 по 30 апреля состоится финал первенства России до 15 лет. В турнире примут участие 16 лучших команд страны. Челябинскую область будут представлять команды БШ «Пионер» и СШ «Олимп», в состав которых войдут баскетболисты из СШОР № 8 и магнитогорской СШ «Динамо», сообщает региональная федерация баскетбола.
«Это важное событие для челябинского баскетбола. Впервые в истории сразу две челябинские команды играют в финале первенства России. Парни будут играть дома, будут играть на глазах сотен учащихся спортивных школ, тысяч баскетболистов из школьных, любительских, студенческих лиг, на глазах старших товарищей из профессиональных команд», — рассказал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.
Организаторами мероприятия будут Российская федерация баскетбола, Олимпийский комитет России и Федерация баскетбола Челябинской области.
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