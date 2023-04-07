В Челябинске завершились финальные игры массового турнира по школьному баскетболу 3×3 «Школьная Лига Кирилла Писклова». За два соревновательных дня юных баскетболисты провели 168 игр. Решающие матчи соревнований посетил сам Кирилл Писклов. Он провел мастер-класс, пообщался с юными спортсменами и наградил всех призеров, сообщает региональный Федерация баскетбола.
В этом году в турнире приняло участие 612 команд с 5 по 11-й классы. В 2022 году на предварительном этапе турнира участвовало 268 коллективов — 100 команд девушек и 168 команд юношей.
Финальные игры посетил самый титулованный воспитанник челябинской баскетбольной школы Кирилл Писклов. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио провел мастер класс для юных баскетболистов, а после ответил на вопросы и раздал автографы всем желающим. Больше всех повезло Арине Левченко из челябинской СОШ № 73. Девочка получила олимпийскую майку, в которой Кирилл Писклов выиграл олимпийское серебро.
Кроме известного баскетболиста в награждение сильнейших команд приняли участие президент региональной федерации баскетбола Николай Сандаков и председатель движения детей и молодежи «Движение первых» Светлана Буравова.
«Единство Федерации баскетбола Челябинской области и Российского движения детей и молодежи „Движение первых“ — это важный фактор, эффективного развития баскетбола в регионе. Благодаря нашим общим усилиям появляется все больше детей и молодёжи, влюбленных в спорт. Я уверена, что только так мы сможем достичь поставленных целей и сделать жизнь спортсменов ярче и насыщеннее. Надеюсь, что наше единство „Движения первых“ и Федерации будет с каждым годом обретать новые масштабы», — отметила Светлана Буравова.
Полный список команд победителей:
Юноши 5-7 класс:
1. МАОУ СОШ № 25 г. Челябинск
2. МАОУ Гимназия № 26 г. Челябинск
3. МБОУ СОШ № 121 г. Снежинск
Лучший игрок — Асхадуллин Кирилл, МАОУ СОШ № 25 г. Челябинск
Девушки 5-7 класс:
1. МКОУ СОШ № 21(1) г. Миасс
2. МОУ СОШ № 1 г. Верхнеуральск
3. МАУДО ДПШ г. Челябинск
Лучший игрок — Бокова Яна, МКОУ СОШ № 21(1) г. Миасс
Юноши 8-9 класс:
1. МОУ СОШ № 3 г. Южноуральск
2. МОУ СОШ № 17 г. Карталы
3. МОУ СОШ № 2 г. Копейск
Лучший игрок — Страшников Андрей, МОУ СОШ № 3 г. Южноуральск
Девушки 8-9 класс:
1. МОУ СОШ № 1 г. Верхнеуральск
2. МКОУ СОШ № 2 г. Сим
3. МОУ Кременкульская СОШ
Лучший игрок — Шиманова Елизавета, МОУ СОШ № 1 г. Верхнеуральск
Юноши 10-11 класс:
1. МАОУ СОШ № 15 г. Златоуст
2. МАОУ Лицей № 67 г. Челябинск
3. МКОУ СОШ № 21(1) г. Миасс
Лучший игрок — Кирсанов Сергей, МАОУ СОШ № 15 г. Златоуст
Девушки 10-11 класс:
1. МАУДО ДПШ г. Челябинск
2. МАОУ Гимназия № 100 г. Челябинск
3. МОУ СОШ № 1 г. Верхнеуральск
Лучший игрок — Куницкая Арина, МАУДО ДПШ г. Челябинск
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